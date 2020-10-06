Владимир Путин пообещал, что постарается приехать в Екатеринбург в 2021 году

Владимира Путина пригласил в Екатеринбург Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 6 октября в беседе с Владимиром Путиным о подготовке к Всемирному саммиту спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге пригласил президента России посетить столицу Урала в дни его проведения в 2021 году. Владимир Путин ответил главе региона, что постарается «в графике зафиксировать это мероприятие». Приглашение Евгений Куйвашев озвучил во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Также Владимир Путин поддержал предложения главы Свердловской области, направленные на создание инфраструктуры Универсиады-2023. Речь идет о возможности выполнения работ единым исполнителем в течение всего срока создания инфраструктуры.

Как объяснили в департаменте информационной политики, по поручению президента ранее было подготовлено распоряжение, срок действия которого заканчивается в следующем году. При этом основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 годы. Евгений Куйвашев обратился к Владимиру Путину с просьбой на эти годы продлить действие распоряжения по единому исполнителю работ и услуг для Универсиады.

-То, что вы попросили, мы соответствующим образом проработаем с Правительством и оформим необходимые документы. Работы должны быть продолжены, - отметил Владимир Путин.

Напомним, что на подготовку к спортивному состязанию планируется потратить 58,5 миллиардов рублей. Из федерального бюджета будет потрачено 13,8 миллиардов рублей. Почти половина расходов - вдвое больше на подготовку к Универсиаде возлагается на областной бюджет - 28,5 миллиарда рублей. Еще 16,2 миллиардов рублей планируется привлечь за счет частных инвесторов, которые должны подготовить собственные объекты к проведению состязаний. Для проведения Универсиады будет задействовано 35 спортивных объектов, в том числе 26 действующих и 9 новых.