В Екатеринбурге водитель иномарки сбил подростка

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Утром 6 октября в Екатеринбурге, на улице Крауля, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 16-летний парень. 30-летний водитель Daewoo Nexia, поворачивая на нерегулируемом перекрестке, сбил подростка, которая в тот момент переходил дорогу. В итоге, парня с растяжением связок левого коленного сустава доставили в детскую больницу.

- Водитель пояснил, что во время поворота направо не заметил пешехода, в результате чего совершил наезд на него, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место выезжали инспекторы ГИБДД. Точная причина аварии будет установлена в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз просит и водителей, и пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД.