В середине ноября пройдет «Ночь музеев в Екатеринбурге-2020»

Площадками станут 60 музеев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 14 на 15 ноября в Екатеринбурге пройдет ежегодная «Ночь музеев». В этом году из-за пандемии коронавируса акция прошла 16 мая в онлайн-формате, но организаторы все-таки решили провести ее в традиционном формате. «Ночь музеев», проводимая в ноябре, приурочена к историческому дню рождения Екатеринбурга.

- Подготовка идет полным ходом: 60 музейных площадок готовятся стать участниками акции с учетом новых требований безопасности, - рассказали организаторы. – В их числе все муниципальные музеи города, областные и государственные, а также частные музеи и галереи, выставочные пространства.

Впервые в акции поучаствует галерея «Синара Арт», Исторический музей Екатеринбургского кадетского корпуса, а также выставочная экспозиция облизбиркома.

Дневная программа «Ночи музеев» пройдет с 11:00 до 18:00. Основная – с 19:00 до 02:00.