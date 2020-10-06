Двух уральцев осудили за убийство водителя грузовика

Одному из преступников назначили семь лет колонии, второму – полтора года исправительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют по двум статьям: «Убийство» и «Грабеж». Товарищи убили водителя грузовика и украли у него деньги, все документы и сотовый телефон. Все произошло в ночь с 5 на 6 октября.

Оба товарища приехали на заработки из Курганской области и познакомились с погибшим. В момент убийства все трое находились в грузовике и распивали алкоголь. Во время посиделок они поссорились, и один из обвиняемых решил убить водителя.

- Вооружившись ножом, он нанес не меньше 13 ударов ножом тому в область головы, туловища и верхних конечностей потерпевшего, а также не меньше двух ударов руками в область туловища и верхних конечностей водителя, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

От серьезных травм мужчина умер на месте. Однако товарищи на этом не остановились и решили украсть у него сотовый телефон, 20 тысяч рублей, а также все документы. После чего сбежали. Их задержали чуть позже в Курганской области.

В итоге, суд одному из преступников назначил 7 лет колонии, а второму – 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка доходов в размере 5%.