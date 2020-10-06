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Треть сотрудников УрФУ переходит на удаленку

Накануне соответствующий указ выпустил губернатор Евгений Куйвашев
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Треть сотрудников УрФУ переходит на удаленку

Треть сотрудников УрФУ переходит на удаленку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне губернатор Евгений Куйвашев опубликовал указ, согласно которому с 12 октября, 30% сотрудников предприятий должны перейти на удаленную работу из дома. Из-за пандемии коронавируса. Послушался губернатора ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

- Глава вуза напомнил, что уже с 1 сентября преподаватели и сотрудники возрастом старше 65 лет трудятся в удаленном формате, а обучение проходит в смешанном: потоковые лекции переведены на дистант во избежание скопления людей в учебных корпусах, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Помимо перехода на дистант, в Свердловской области закрываются фан-зоны, танцполы, детские комнаты. А также усиливается контроль за масочным режимом. Тем временем в регионе с начала пандемии зафиксировано больше 30 тысяч заболевших COVID-19.

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