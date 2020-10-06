Два редких экспоната появились в Музее узкоколейных железных дорог на Свердловской малой магистрали в Екатеринбурге

Площадка Музея УЖД Фото: предоставлено СвЖД

На открытой экспозиционной площадке на Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в парке Маяковского в Екатеринбурге выставлены образцы подвижного состава, представляющие большую историческую ценность: мотовоз Jung MSZ-161 и паровоз Гр-318. Обе машины произведены в Германии (на предприятии Arnold Jung Lokomotivfabrik в Кирхене в 1931 году и на заводе им. Карла Маркса в Потсдаме в 1951-м соответственно).

Мотовоз был привезен в Екатеринбург с металлургического завода «Красный Октябрь» в Волгограде, паровоз – с закрывшейся детской железной дороги в грузинском городе Рустави. Экспонаты ожидают реставрации, и пока представлены в исходном состоянии.

Мотовоз Jung MSZ-161 Фото: предоставлено СвЖД

Узкоколейный паровоз Гр-318 Фото: предоставлено СвЖД

Напомним, Свердловская ДЖД является центром сохранения исторического наследия отечественных «узкоколеек». В 2016 году на ее базе был открыт уникальный Музей узкоколейных железных дорог.

В 2020 году завершилось обустройство открытой экспозиционной площадки, где выставлено более 50 единиц техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Значительная часть техники – на ходу. Семи образцам присвоен официальный статус памятников науки и техники РФ.

Работники музея проводят большую научно-исследовательскую и архивную работу, организовывают экспедиции по поиску раритетных образцов техники. В целом коллекция насчитывает уже около 100 экспонатов из разных регионов России, стран бывшего СССР и Восточной Европы (многие сохранились в единственном экземпляре).

В процессе реставрации специалисты стараются не только воссоздать первоначальный облик подвижного состава, но и восстановить его до рабочего состояния. Зачастую приходится восстанавливать также утраченную техническую документацию, а потом изготавливать по ней многие узлы и агрегаты. Сейчас на реставрации находятся 11 экспонатов, в том числе узкоколейный паровоз 157С №063 1936 года постройки, который ранее стоял в парке им. Энгельса в Екатеринбурге и серьезно пострадал от действий вандалов.

В ближайшее время еще одна экспозиция Музея узкоколейных железных дорог откроется в здании ст. Центральная малой магистрали. Там можно будет познакомиться с 60-летней историей Свердловской ДЖД, увидеть коллекции подстаканников и железнодорожных знаков отличия.

В планах развития музея – обустройство пункта экипировки паровозов с водонапорной башней, а также строительство здания веерного депо с поворотным кругом.