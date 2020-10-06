В Екатеринбурге снесли 230 нелегальных киосков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга продолжают пристально следить за установкой киосков. На сегодняшний день легально на территории города, согласно постановлению администрации, находятся 2328 торговых точек.

- Объекты, не включенные в эту схему либо расположенные на земельных участках, находящихся в собственности или аренде у третьих лиц, являются несанкционированными, - объяснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

У нелегальных торговых точек, соответственно, нет никаких разрешающих документов, договора аренды земли, все они незаконно подключены к электроэнергии. Такие киоски, трейлеры, палатки и павильоны должны быть снесены.

В этом году власти планируют убрать 315 нелегальных киосков, 230 из них уже увезли на специальную площадку. К ответственности привлекли 818 нарушителей – им выписали штраф на 2,6 миллионов рублей.