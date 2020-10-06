На Среднем Урале от коронавируса умерли еще семь человек

Всего в регионе 622 смерти от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально зафиксировали еще семь смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии 622 погибших. Кроме того, в сегодняшней сводке еще 176 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+79).

Общее число подтвержденных случаев в регионе с начала пандемии – 30163.

- Состояние 114 госпитализированных оценивается как тяжелое, 106 из них находятся в реанимации, в том числе 55 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 554. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии медикам удалось вылечить 22383 человека. Только за сутки из больниц выписали 113 пациентов.