У уральца из-за долгов за коммуналку забрали автомобиль

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Новоуральске, что в Свердловской области, у местного жителя приставы забрали легковой автомобиль Opel. По данным ОТВ, мужчина задолжал больше 300 тысяч рублей за коммунальные платежи, включая пени.

- Поскольку длительное время он уклонялся от уплаты, судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства установлено имущество, на которое возможно обратить взыскание – автомобиль Opel Astra, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Мужчину вызвали в гости к судебным приставам, а его машину арестовали и передали его УК на ответственное хранение. Должника предупредили, что, если он не заплатит всю сумму, автомобиль пустят с молотка.