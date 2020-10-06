В Екатеринбурге бабушка перевела аферистам 300 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга обратилась 64-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее украли 300 тысяч рублей с банковской карты. Ей позвонил неизвестный и, по уже отработанной схеме, представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на ее имя кто-то пытается взять кредит на 150 тысяч рублей. И, чтобы предотвратить это, надо подтвердить кредит и снять деньги.

Что бабушка и сделала, переведя часть денег на несколько счетов мошенников. Затем ей снова позвонили и напугали еще одним кредитом в 150 тысяч.

- Мужчина настоятельно рекомендовал гражданке оформить указанный кредит, и по аналогичной схеме снять данную сумму и перевести на, якобы, «резервные» ячейки, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Напуганная женщина согласилась и сделала, как ей сказали.

После того, как все было сделано, мужчина обещал ей перезвонить, но так и не перезвонил. Тогда бабушка пошла в полицию. По итогу, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они устанавливают обстоятельства и всех, кто причастен к преступлению.