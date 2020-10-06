Задержанный в Екатеринбурге бразилец попытался выйти на свободу

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Задержанный Интерполом в Екатеринбурге бразилец Ришард Фаузи попытался выйти на свободу. Свердловский областной суд рассмотрел его апелляцию, но оставил южноамериканца под стражей до 3 ноября.

«Уральский меридиан» отмечает, что Фаузи обвиняется в совершении особо тяжких преступлений у себя на родине.

- Фаузи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 3 ноября 2020 года с исчислением срока с 4 сентября 2020 года, - отметили в суде.

Напомним, что в Бразилии Фаузи сжег студию, где снимали сериал про Иисуса-гея. А в Екатеринбург он приехал к девушке.