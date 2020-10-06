Идем потихоньку на спад: за неделю ОРВИ заболели 25 тысяч уральцев

За неделю ОРВИ заболели 25 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным свердловского Роспотребнадзора, в регионе за минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, зарегистрирован 25791 случай заболевания ОРВИ. Показатель составил 61,6 на 10 тысяч населения. Это ниже, чем на прошлой неделе, на 9,1%.

Больше всего заболевших зафиксировали в ЗАТО Свободный, в Сухом Логу и Сысерти.

- В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 12845 случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 83,5 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 5%, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, в Свердловской области за неделю медики нашли 1709 случаев внебольничных пневмоний. Из них в Екатеринбурге – 426.