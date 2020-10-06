Уралец заплатит штраф за то, что не вовремя сдал тест на COVID-19

Мужчина вернулся из-за границы и нарушил федеральное постановление Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале октября специалисты Роспотребнадзора поймали жителя Режа, что в Свердловской области, который вернулся из-за границы и забыл вовремя сдать тест на COVID-19. Напомним, согласно федеральному постановлению, все, кто возвращается из-за границы, обязаны в течение трех дней сдать анализы на коронавирус и опубликовать результаты на портале госуслуг.

Мужчина этого не сделал в установленный срок. Поэтому на него составили административный протокол и оштрафовали на 7,5 тысяч рублей.

- По данным на 5 октября на территорию Свердловской области с 1 августа из-за границы прибыло 23650 человек, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – В первые три дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование на COVID-19 22969 человек.

У 91 уральца тест оказался положительным. Еще 681 человек не сдал вовремя анализы – на 268 из них составили административные протоколы. На сегодняшний день, в общем, выписано пять штрафов на 45 тысяч рублей.