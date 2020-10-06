В июле уральцам платили 41,6 тысяч рублей

Свердловскстат подсчитал среднюю зарплату жителей Свердловской области за второй месяц лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах жителей Свердловской области за июль этого. Согласно документам, уральцам платили, в среднем, 41,6 тысяч рублей. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Платить стали меньше с июня, когда в области разгуливал «коронакризис»: если в мае зарплата держалась на отметке 44 тысячи, то уже в июне – 43,9 тысяч.

Больше всего в июле этого года получили финансисты и страховщики: 73,6 тысяч рублей. Сотрудники сферы информации и связи заработали 56,9 тысяч, а ученые – 52 тысячи. Меньше всех получили сотрудники сферы общепита – всего 21,9 тысяч рублей. И не мудрено, ведь на протяжении нескольких месяцев эта сфера была закрыта из-за коронавируса.

И логично, что с начала года значительно подросли зарплаты у работников сферы здравоохранения и соцуслуг – на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.