Не ориентируется в пространстве: на Урале ищут бабушку с провалами в памяти

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

На Среднем Урале полиция и волонтеры разыскивают 67-летнюю Хальзову Тамару Константиновну. Бабушка пропала еще 1 октября – она ушла из садов «Автозаводец», расположенных в Новоуральском ГО.

- Это человек с особенностями здоровья и вернуться домой без нашей с вами помощи она не может, - рассказали волонтеры ПСО «Лиза Алерт». – Не ориентируется в пространстве, может находиться в вашем регионе. Ее очень ждут родные.

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, короткие седые волосы и карие глаза.

В чем последний раз ее видели, неизвестно.

Если вы вдруг видели где-то Тамару Константиновну или знаете, где она может быть, сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (922) 142-33-71 (Ольга, координатор поисков) или 112.