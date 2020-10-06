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Шесть авиакомпаний получили допуск к полетам из Екатеринбурга за границу

Однако воспользоваться им можно будет только после того, как в столице Урала разрешат международные перелеты
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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На сегодняшний день из Екатеринбурга международным рейсом улететь невозможно. Пока что авиасообщение не возобновили

На сегодняшний день из Екатеринбурга международным рейсом улететь невозможно. Пока что авиасообщение не возобновили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области начали вновь ужесточать «коронавирусные» меры из-за роста числа заболевших COVID-19. Границы с другими странами открыли совсем недавно, и их положение весьма шатко: вот-вот и снова закроют. Однако Росавиация постановила выдать допуск на совершение регулярных перелетов по 169 международным маршрутам. Шесть авиакомпаний возобновляют перелеты из Екатеринбурга: в Азербайджан, Великобританию, Беларусь, Грецию, Египет, Казахстан и Узбекистан.

Добро на международные перелеты получили компании Red Wings, Utair, AZURair, Nord Star, «Икар» и «Победа».

Из Екатеринбурга можно будет улететь в Баку (4 раза в неделю), в Минск (7 раз в неделю на Utair и 2 раза на «Икаре»), в Лондон (2 раза в неделю), Салоники (3 раза в неделю), Каир (2 раза в неделю), Алматы (3 раза в неделю), Шимкент (3 раза в неделю), Самарканд (4 раза в неделю), а также Наманган с возвращением в Екатеринбург (4 раза в неделю).

- Перелеты разрешены только в те страны, с которыми Россия уже открыла международные воздушные границы, - отмечается в документе Росавиации. – А также в те страны, с которыми еще не было запущено авиасообщения.

При этом, согласно документу, для авиакомпаний есть одно «но»: допуском к полету можно воспользоваться только в те страны, с которыми у России уже возобновлено международное сообщение.

Однако стоит уточнить, что на сегодняшний день из Екатеринбурга международным рейсом улететь невозможно.