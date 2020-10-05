Счастливы вместе: звезда «Уральских» пельменей показал архивное фото с женой

Фото: Instagram

Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов опубликовал в своем Instagram редкое архивное фото вместе с женой Ксенией Ли. Пара расписалась в 2011 году, но этот снимок был сделан на род раньше свадьбы.

Редкое фото семья Соколова выложила в сторис. Фото: Instagram

- 10 лет назад, ребята! – подписал фото Соколов.

Пара счастлива в браке и воспитывает троих детей. Отметим, что семья Соколова неоднократно выступала в поддержку отца Сергия, который стал известен на всю страну после захвата Среднеуральского женского монастыря.