Сейчас препараты от коронавируса можно купить в магазинах трех аптечных сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аптеках Екатеринбурга появились лекарства от коронавируса «Коронавир» и «Арепливир». Их стоимость варьируется от 12 до 16 тысяч рублей в зависимости от аптеки. По данным портала «Медгородок», сейчас препараты можно купить в магазинах трех аптечных сетей – «Премьер-Фарм», «Диолла» и «Живика».

Действующее вещество «Арепливира» и «Коронавира» - фавипиравир. Это значит, что у них примерно одинаковое действие, противопоказания и побочные эффекты. Купить лекарства можно только проконсультировавшись с врачом и предъявив рецепт в аптеке.

Напомним, что в Свердловскую область также начали закупать препарат «Авифавир». Его стоимость – 22 тысячи за упаковку. Но это лекарство пока поступает только в больницы и стационары региона.