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Коронавирус Covid-19

В аптеках Екатеринбурга появились лекарства от коронавируса

Их стоимость варьируется от 11,5 до 16 тысяч рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Сейчас препараты от коронавируса можно купить в магазинах трех аптечных сетей

Сейчас препараты от коронавируса можно купить в магазинах трех аптечных сетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аптеках Екатеринбурга появились лекарства от коронавируса «Коронавир» и «Арепливир». Их стоимость варьируется от 12 до 16 тысяч рублей в зависимости от аптеки. По данным портала «Медгородок», сейчас препараты можно купить в магазинах трех аптечных сетей – «Премьер-Фарм», «Диолла» и «Живика».

Действующее вещество «Арепливира» и «Коронавира» - фавипиравир. Это значит, что у них примерно одинаковое действие, противопоказания и побочные эффекты. Купить лекарства можно только проконсультировавшись с врачом и предъявив рецепт в аптеке.

Напомним, что в Свердловскую область также начали закупать препарат «Авифавир». Его стоимость – 22 тысячи за упаковку. Но это лекарство пока поступает только в больницы и стационары региона.

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