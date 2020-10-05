В Екатеринбурге из-за пожара из девятиэтажного дома эвакуировали 52 человек

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в девятиэтажном доме на улице Умельцев сегодня вечером произошел пожар. По данным МЧС возгорание произошло в 18:15 в подсобных помещениях на пятом этаже. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. Из-за сильного возгорания спасателям пришлось эвакуировать жителей дома.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 52 человека, в том числе 13 детей, из них были спасены огнеборцами из зоны сильного задымления с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов 11 человек, в том числе 5 детей, ещё 1 человек был спасён по пожарной автолестнице, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

К счастью в пожаре никто не пострадал. Огонь тушили 29 спасателей на 8 машинах спецтехники. Через 50 минут пожарным удалось локализовать огонь. Еще через полчаса открытое горение ликвидировано. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.