В школах Свердловской области на дистант отправили 487 классов

На дистанционное обучение перевели 487 отдельных классов по всему региону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти число выявленных случаев коронавируса, в том числе среди детей. На сегодняшний день, 5 октября, по данным на официальном сайте полномочного представителя Президента России в УрФО, в нашем регионе полностью закрыты на карантин пять детских садов и 133 отдельные группы. Из них три дошкольных учреждения и 62 отдельные группы прекратили работу из-за коронавируса, два садика и 71 группа – из-за ОРВИ.

Что касается школ, то пока полностью на карантин не закрыто ни одно учебное заведение. На дистанционное обучение перевели 487 отдельных классов. Из них большинство школьников – 404 класса, отправлены на домашнее обучение из-за коронавируса. На карантине по ОРВИ сейчас находятся 83 класса.

Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 172 жителей Свердловской области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29 812.