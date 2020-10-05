Цифровая революция в сфере ЖКХ

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Цифровая платформа «Умное ЖКХ» работает с компаниями со всей России и стран СНГ и обслуживает около 150 000 лицевых счетов. Все заказчики остаются довольны новыми внедрениями и благодарят платформу за проделанную работу.
Подключайтесь к цифровой платформе «Умное ЖКХ», и вы узнаете, как легко взаимодействовать со своими клиентами в режиме онлайн.
С помощью платформы вы получите полный перечень услуг для управляющих компаний, застройщиков, жителей МКД и поставщиков услуг.
Компании, которые подключились к платформе «Умное ЖКХ» имеют мобильное приложение, электронную диспетчерскую, сайт для УК и сервис для комфортной передачи квартир.
Переходите по ссылке на сайт умное-жк.рф и отправляйте заявку.
Ваш сервис станет проще, удобнее и эффективнее!