В УрФУ из-за пандемии отменили «Тест-драйв», на котором школьники применяют на себя роль студентов

Если позволит эпидемиологическая обстановка, школьников пригласят в вуз в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УрФУ из-за пандемии коронавируса отменили «Тест-драйв». На мероприятии, которое обычно проходит в январе, собираются школьники и со всех уголков России и Казахстана, чтобы пройти обучение и почувствовать себя студентами вуза. В этом году из-за коронавируса проведение «Тест-драйва» под вопросом. В лучшем случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, школьников соберут в марте.

- Акция традиционно привлекает 300 - 400 очных участников, которые два дня проводят в университете, и десятки тысяч - заочных. Со старта проекта несколько сотен финалистов «Тест-драйва» поступили в вуз. Обычно условием для участия был сбор команды от школы и подготовка презентации на тему будущей профессии, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

УрФУ организует «Тест-драйв» с 2013 года. Вместе с школьниками в вуз приезжают учителя, которые участвуют в конгрессе - бесплатном 72-часовом обучении, которое позволяет повысить квалификацию. Занятия проводят преподаватели вуза.

С 1 сентября все лекции в УрФУ проходят дистанционно. Студенты приходят в вуз только на практические занятия, семинары, лабораторные работы. Как рассказали в пресс-службе университета, в таком формате УрФУ работает во избежание скоплений людей.