Губернатор Свердловской области снова закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах

Губернатор Свердловской области ужесточил ограничения, связанные с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ужесточил ограничения, связанные с коронавирусом. Евгений Куйвашев сегодня, 5 октября, подписал указ, по которому снова будут закрыты детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах. Об этом глава региона сообщил у себя на странице в Instagram.

- Детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах и комплексах должны быть закрыты в выходные дни. Я уже рассказывал вам, что дети после начала учебного года и так особенно подвержены опасности. Важно не усугублять ситуацию и отказаться от необязательных контактов с другими людьми, - написал Евгений Куйвашев.

Ограничения вступят в силу уже завтра - 6 октября. Также глава региона продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. По словам Евгений Куйвашева, все меры ужесточаются из-за сезонного гриппа.