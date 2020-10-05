В Свердловской области продлили самоизоляцию

Выходить из дома не рекомендуется лицам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь начали ужесточать «коронавирусные» меры. А все из-за значительного роста числа заболевших COVID-19. Сегодня, 5 октября, губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объявил о том, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания продлен до 12 октября.

- Напоминаю, что абсолютно для всех в Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Я часто говорю об этом и считаю, что использование масок во всех магазинах и общественных местах, включая, конечно, общественный транспорт, уже должно было стать привычным делом, - написал губернатор.

Однако, отмечает глава региона, не все соблюдают установленные правила. Поэтому с минувших выходных во всех городах Свердловской области возобновились рейды по соблюдению масочного режима.