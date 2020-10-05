Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Свердловской области закрыли фан-зоны и танцполы

Подобные развлечения в Свердловской области снова под запретом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цифры по распространению коронавируса в Свердловской области возвращаются к высоким летним показателям. А вместе с ними возвращаются и ограничительные меры, которые должны помочь остановить болезнь. Так, сегодня, 5 октября, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, вводящий несколько новых ограничений. Одно из них касается организации концертов.

- Зрителям фактически невозможно соблюдать дистанцию, если они находятся в фан-зоне или на танцполе. Поэтому теперь эти зоны будут закрыты, а зрители во время концерта смогут находиться только на сидячих местах, - поясняет глава региона.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 175 человек. С начала пандемии COVID-19 был зарегистрирован у 29 987 жителей региона.