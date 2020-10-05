Свердловчанка укусила полицейского и угодила под суд

На женщину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. В июле этого года инспектор ГИБДД остановил женщину из-за того, что та не была пристегнута ремнем безопасности.

Полицейский попросил у нее документы, но она его проигнорировала. После чего заблокировала двери автомобиля.

- С целью пресечения административного правонарушения, полицейский просунул правую руку в приоткрытое окно водительской двери и потянулся к механизму замка, на что женщина зажала его руку окном, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщину задержали, она успела укусить еще одного инспектора. В итоге, на нее завели уголовное дело. Теперь ей грозит либо тюрьма до пяти лет, либо штраф, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года.