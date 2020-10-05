Носил в сумке 90 свертков «синтетики»: в Екатеринбурге поймали наркосбытчика

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

В Екатеринбурге сотрудники Росгардии задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Мужчину заметили возле дома на улице Металлургов. Он повел себя странно: при виде силовиков резко встал со скамьи и попытался сбежать. Но его совсем скоро задержали.

Тогда у росгвардейцев возник логичный вопрос: есть ли у него какие-либо запрещенные вещества. На что мужчина ответил, что в его поясной сумке лежит около 90 свертков с «синтетикой».

- Кроме того, он пояснил, что до момента задержания он успел сделать около 30 закладок в домах на улице Викулова и Металлургов, а по адресу своего проживания имеется около 300 грамм «синтетики», - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Тогда на место вызвали следственно-оперативную группу. Все запрещенные вещества у мужчины изъяли. В его доме во время обысков также нашли наркотики, которые затем направили на экспертизу. Исследование показало, что в мешочках хранился метилэфедрон массой 250,47 граммов. На мужчину завели уголовное дело.