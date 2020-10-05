Забрали все сбережения: в Екатеринбурге лжесоцработницы украли у бабушки 280 тысяч

Сейчас мошенниц разыскивает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 86-летняя пенсионерка, которая рассказала, что неизвестные украли у нее 280 тысяч – все ее сбережения. Несколькими днями ранее, 2 октября, к ней в дверь постучались незваные гости, женщины 25-30 лет, которые рассказали, что они из службы соцзащиты.

- Они рассказали, что им, якобы, нужно менять деньги пожилых граждан в связи с инфляцией, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Пенсионерка пустила «соцработников» в квартиру.

После этого одна из женщин увела бабушку на кухню, а вторая проникла к той в комнату. Прошла пара минут, после чего обе гостьи поспешно ретировались. Как позже выяснилось, вместе с ними пропали и все деньги. После этого бабушка обратилась в полицию.

По предварительным данным, злоумышленниц было две. Сейчас их разыскивают полицейские. На одной из них была черная куртка и темные брюки. Вторая была одета во все черное. По факту кражи завели уголовное дело.