Виновник в смертельном ДТП на Малышева извинился перед матерью погибшего таксиста

В Екатеринбурге судят Владимира Васильева Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге в эти минуты проходит суд по делу уличного художника Владимира Васильева, который летом прошлого года устроил смертельную аварию на Малышева. В ней погибли две – таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Сегодня, 5 октября, продолжается допрос свидетелей. Показания дают родственники погибших. Во время заседания Васильев извинился перед матерью таксиста Александра Трушкова.

- Прошу, простите меня, пожалуйста, если это возможно, - попросил Васильев.

На что мать погибшего на вопрос, принимает ли она извинения, ответила просто: «Ну, а что я могу сказать? Надо было 4 августа включить голову, и мы бы с вами здесь не встречались».

Владимиру Васильеву грозит до 15 лет тюрьмы.