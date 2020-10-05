В Свердловской области на треть вырос спрос на интернет вещей

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В Свердловской области в этом году работать «на удаленке» научились не только сотрудники компаний, но и машины. Предприятия региона активно переводят на дистанционный онлайн-режим производственную и обслуживающую технику. Число свердловских компаний, которые стали использовать в работе технологию «интернета вещей», с начала года выросло более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

Чаще всего интернет вещей и удаленное управление используют в розничной торговле, безопасности и в цехах крупных промышленных предприятий. Запрограммированные устройства автоматически считывают и отправляют данные на серверы организаций по сети МегаФона.

«В Екатеринбурге и Свердловской области мы используем SIM-карты МегаФона для контроля качества питьевой воды и функционирования водоматов. В режиме реального времени отслеживается работоспособность фильтров, объем подготовленной воды, состояние системы ультрафиолетового обеззараживания и другие параметры. Все данные с помощью технологии интернета вещей автоматически передаются на монитор диспетчера, что позволяет оперативно реагировать на ситуацию», - отмечает главный инженер компании VODOROBOT Александр Кондрашкин.

Кроме мониторинга состояния воды, SIM-карты собирают данные о местонахождении автопарка компании. Так, диспетчер может быстро найти ближайшую к нужному водомату машину и отправить ее на задачу.

Около 1000 свердловских компаний уже оценили эффект от внедрения технологий удаленного управления, отмечает руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Свердловской области Владимир Мышенко. Если раньше «интернет вещей» не был приоритетом в использовании, то в условиях карантина фокус смещается на все большую цифровизацию процессов, добавляет эксперт.

SIM-карты оператора установлены в «тревожных кнопках» охранных предприятий Екатеринбурга, чтобы организовать оперативную связь с пультом дежурных. По мобильной сети с помощью интернета вещей передаются данные о возможных ЧП. Такое удаленное управление позволяет дистанционно снять или поставить на охрану любой объект. В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти SIM-карты МегаФона используют для онлайн подключения и отключения домофонов, а также в блоках дистанционного открывания ворот. Технологии интернета вещей применяют и в общественном транспорте столицы Урала для оплаты проезда. Благодаря этому пассажиры могут расплатиться банковской картой.