В поликлинике Екатеринбурга выстроились гигантские очереди

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Утром 5 октября в кабинет неотложной помощи ЦГБ №7 в Екатеринбурге выстроились гигантские очереди. Информацией поделились подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург». По их словам, в поликлинике работает только один кабинет, в котором одного пациента принимают по 15 минут. Всего в очереди сидят около 30 человек.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга ИА «Уральский меридиан» рассказали, что подобные очереди в больницах и поликлиниках действительно образуются. Причиной тому рост заболеваемости ОРВИ.

- В поликлинике ЦГБ №7 также открыт дополнительный кабинет неотложной помощи, - добавили в управлении здравоохранения города. – Часть пациентов перенаправляют домой для ожидания врача.