Пять плюсов Wi-Fi управления увлажнителем воздуха от Polaris

Фото: предоставлено Polaris

Сухой воздух в закрытом или плохо проветриваемом помещении часто становится причиной заложенности носа, головной боли, затрудненного дыхания и других проблем со здоровьем. Кроме того, уборка в помещениях с пересушенным воздухом занимает гораздо больше времени.

Решить проблему поможет увлажнитель, но для создания оптимальных климатических условий ему понадобится несколько часов работы. Поэтому разработчики оснастили современные увлажнители дистанционным управлением: теперь можно заранее программировать их на работу и отключение.

Многие уже привыкли к моделям, в которых установлены bluetooth-датчики. Мы же попробуем сравнить bluetooth с Wi-Fi управлением. Для примера возьмем Wi-Fi модель Polaris PUH 9105 IQ Home.

Фото: предоставлено Polaris

Дистанционное управление

Это очевидное преимущество Wi-Fi перед Bluetooth. Регулировать работу увлажнителя через интернет можно сразу и из любой точки мира, а для подключения к интернету прибора с Bluetooth потребуется приобрести и установить дополнительное оборудование.

Wi-Fi позволяет передавать данные в десятки раз быстрее, чем Bluetooth, и гарантирует устойчивую связь пока работает интернет. Bluetooth-соединение может отключиться даже при простом повороте телефона в другую сторону.

Увлажнитель воздуха Polaris PUH9105 IQ Home при помощи встроенного электронного гигрометра позволяет контролировать температуру и влажность в вашем доме и выбирать один из 7 уровней интенсивности подачи пара.

Polaris PUH 9105 IQ Home имеет «навык» управления с помощью голосовых помощников «Алисы» и «Маруси». Как удобно, не вставая с дивана, включить увлажнитель через своего голосового ассистента!

Количество пользователей

Bluetooth – это протокол ограниченной сети между двумя устройствами (компьютер+мышка, телефон+наушники) и если один пользователь подключился к прибору по Bluetooth, то второй пользователь уже не сможет к нему подключиться до тех пор, пока первый не разорвет соединение. Wi-Fi-управление позволяет подключать и одновременно управлять практически неограниченным количеством приборов любому количеству пользователей. Более того, Wi-Fi делает возможным администрирование прав пользователей: вы можете дать кому-то права полностью управлять прибором, а кому-то – только контролировать его текущий статус без возможности управления и изменения настроек.

Индивидуальные режимы

Современные увлажнители предполагают наличие нескольких режимов работы, которые выбираются пользователями под свои потребности. Однако только Polaris PUH 9105 IQ Home в дополнение к 4 режимам (автоматический, детский, здоровье и ночной) позволяет создавать пользователю свои персональные режимы и управлять ими через приложение IQ Home. В перечень функций управления на расстоянии также входит и функция «теплый пар», которая идеально подходит для детской комнаты.

Объем ультразвукового увлажнителя 5 литров, что позволяет устройству работать до 35 часов непрерывно. Таймер программирует график работы на любой период времени вперед. Для контактного использования модель оснащена многофункциональным дисплеем, которые отображает уровень влажности и температуру в помещении. Сенсорная панель управления One Touch удобна для контроля интенсивности работы прибора – режим переключается одним движением.

Встроенный помощник

Подключить увлажнитель Polaris PUH 9105 IQ Home к приложению не сложно, для этого есть функция «Встроенный помощник», а если у вас уже есть хотя бы один установленный прибор линейки IQ Home, то новый прибор автоматически получит информацию для подключения.

Защита от взлома

Не стоит беспокоиться о том, что подключение бытовой техники к домашнему роутеру Wi-Fi может привести к снижению уровня защиты всей домашней сети. Polaris дополнительно шифрует все каналы связи, используя при этом один из самых мощных протоколов шифрования, на взлом которого злоумышленнику потребуются десятки тысяч лет.