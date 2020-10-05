Дотянуть до миллиона: прививку от гриппа поставили 500 тысяч екатеринбуржцев

Вакцинироваться можно как в поликлиниках, так и в ТЦ и на предприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается масштабная прививочная кампания. Власти намерены вакцинировать 70-75% всего населения города. На сегодняшний день прививки от гриппа поставили порядка 500 тысяч взрослых и детей. Но для максимального эффекта вакцинировать надо около миллиона горожан.

- В этом году ситуация осложняется распространением коронавируса. Это очень опасный момент, в связи с чем особенно активно проводится вакцинация против сезонного гриппа, - отметил начальник Горздрава Екатеринбурга Денис Демидов. – Обращаюсь к тем, кто еще не успел поставить прививку: сейчас самое время это сделать, чтобы снизить риск заболевания гриппом.

Прививку можно поставить в специальных кабинетах в поликлиниках по месту жительства. Они работают ежедневно, включая выходные дни, до 20:00. С собой нужно взять медполис, паспорт и прививочный сертификат. Вакцину также можно поставить на предприятиях и в ТЦ.