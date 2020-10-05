На подготовку к зиме на Среднем Урале потратили пять миллиардов

Тепло дали во всех домах Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начался отопительный сезон. На сегодняшний день в регионе подключены все жилые дома и объекты социальной сферы. В целом, по данным министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова, отапливается 89 миллионов «квадратов» жилья и 6016 объектов соцсферы.

На подготовку к зиме в Свердловской области было выделено порядка пяти миллиардов рублей. Из них 1,3 миллиарда – из региональной казны, почти 3,65 миллиардов – из местных бюджетов.

- За эти деньги в регионе подготовлены 1531 котельная, свыше 14 тысяч километров тепловых, 12 тысяч водопроводных, сем тысяч канализационных сетей и 60 тысяч километров электрических сетей и 96 миллионов «квадратов» жилфонда, - уточнили в региональном департаменте информполитики.