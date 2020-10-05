Еще трех пациентов не стало: в Свердловской области зарегистрированы новые смерти от коронавируса

Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 29 987 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертность от коронавируса в Свердловской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено еще несколько летальных исходов среди людей, заразившихся COVID-19.

- Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19, - сообщают в оперативном штабе. - Общее число таких случаев - 615.

Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 29 987 человек. Из них 22 270 человек уже выздоровели.