Уральца после убийства бабушки отправили в психиатрическую клинику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, обвиняемого в убийстве собственной бабушки. Все произошло в феврале этого года, когда мужчина гостил у родственницы. Отношения с ней у него не сложились сразу: он думал, что она «неправильно ведет себя по отношению к нему по религиозным мотивам». Тогда мужчина задумал убить бабушку.

- Утром 20 февраля он вооружился металлической тростью пенсионерки, подошел к ней во время того, как она поливала цветы и нанес многочисленные удары по голове, спине и плечам, от которых трость сломалась пополам, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Удары были такими сильными, что бабушка погибла на месте. Мужчину направили на психиатрическую экспертизу, где у него подтвердили психическое расстройство. В связи с этим суд постановил принудительно госпитализировать его в психиатрическую клинику.