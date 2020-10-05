В Екатеринбурге возобновляется суд над виновником аварии на Малышева

Суд проходит в закрытом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет очередное заседание по делу об аварии на улице Малышева, в которой погибли два человека. Ожидается, что 5 октября свои показания будут давать родственники погибших Виталия Никифорова и Александра Трушкова.

На скамье подсудимых – 24-летний уличный художник Владимир Васильев. Именно он был за рулем Kia Rio. По версии следствия, парень угнал автомобиль у друга и устроил ДТП. Из-за вскрытия факта подмены мочи при сдаче анализов Васильева обвиняют как пьяного водителя.

Владимиру Васильеву грозит до 15 лет лишения свободы.