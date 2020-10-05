На Среднем Урале на пассажиров без масок составили полторы тысячи протоколов

Масштабные проверки прошли в общественном транспорте Екатеринбурга и других городов региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные, 3 и 4 октября, в Екатеринбурге прошли масштабные проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Вместе с общественниками и полицией, в рейде участвовали сотрудники Росгвардии и городской администрации. Проверки проводились и в других городах Свердловской области.

- Проверены почти шесть тысяч объектов торговли и три тысячи единиц общественного транспорта, - рассказали в региональном оперштабе. – Проведено около 21 тысячи профилактических бесед с гражданами.

Еще на полторы тысячи пассажиров составили административные протоколы.