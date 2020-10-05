В Екатеринбурге поймали бизнесмена-наркосбытчика

До решения суда бизнесмен будет находиться под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале октября возле одного из садовых товариществ в Екатеринбурге полицейские во время дежурства заметили автомобиль Volkswagen, рядом с которым стоял подозрительный мужчина. Его решили проверить – рядом с местом, где он стоял, нашли сверток с наркотиком. На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался 39-летний бизнесмен, житель Самарской области, ранее судимый по статье «Дача взятки».

- Впоследствии проведенное экспертами исследование показало, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «метадон» весом 101,94 граммов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские предварительно установили, что мужчина пытался сбыть наркотики, но его поймали. На него завели уголовное дело, а его самого поместили под стражу.