На пьяного лихача, который на Урале сбил шесть человек, завели дело

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В минувшую субботу, 3 октября, в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу шесть человек. Пьяный лихач, у которого, к тому же, не было прав, влетел на остановку общественного транспорта, где стояли шесть пешеходов. Одна женщина чуть позже погибла от полученных травм.

- В отношении пьяного водителя, совершившего ДТП, завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим ТС, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека», - цитирует TagilCity официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.