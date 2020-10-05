На Исети в Екатеринбурге обнаружили «нефтяное пятно» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местные жители ранним утром 5 октября заметили на Исети, в районе улицы Юмашева, странное пятно, похожее на нефтяное. В связи с этим свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

- К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Специалисты отберут пробы воды, а также установят размер ущерба, причиненный окружающей среде.

По результатам исследования прокуратура, при наличии оснований, примет меры.