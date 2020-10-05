На Урале женщина отсудила 85 тысяч за травму в бассейне

Суду не было представлено доказательств, подтверждающих, что ответчик предпринял все возможные меры для обеспечения безопасности истца как потребителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд встал на сторону жительницы Красноуфимска, которая получила травму в городском бассейне. В январе этого года Любовь О. поскользнулась на мокром полу и сломала предплечье.

Восстановление оказалось длительными – с января по март она находилась на лечении, а затем ей потребовалась реабилитация. Женщина подала в суд на руководство бассейна с требованием выплатить ей 115 тысяч рублей в счет морального вреда и другие расходы.

Но городской суд постановил выплатить лишь 70 тысяч рублей за моральный вред и 15 тысяч судебных издержек. После апелляции решение оставили в силе

- Свердловский областной суд оставил без изменений решение Красноуфимского районного суда. МАУ «ФОЦ «Сокол» обязано выплатить Любови О. 85 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе суда.