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Общество

На Урале женщина отсудила 85 тысяч за травму в бассейне

Жительница Красноуфимска поскользнулась на мокром полу и сломала предплечье
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Суду не было представлено доказательств, подтверждающих, что ответчик предпринял все возможные меры для обеспечения безопасности истца как потребителя

Суду не было представлено доказательств, подтверждающих, что ответчик предпринял все возможные меры для обеспечения безопасности истца как потребителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд встал на сторону жительницы Красноуфимска, которая получила травму в городском бассейне. В январе этого года Любовь О. поскользнулась на мокром полу и сломала предплечье.

Восстановление оказалось длительными – с января по март она находилась на лечении, а затем ей потребовалась реабилитация. Женщина подала в суд на руководство бассейна с требованием выплатить ей 115 тысяч рублей в счет морального вреда и другие расходы.

Но городской суд постановил выплатить лишь 70 тысяч рублей за моральный вред и 15 тысяч судебных издержек. После апелляции решение оставили в силе

- Свердловский областной суд оставил без изменений решение Красноуфимского районного суда. МАУ «ФОЦ «Сокол» обязано выплатить Любови О. 85 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе суда.