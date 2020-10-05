Погрузка на Свердловской железной дороге в сентябре выросла на 2,1%

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 1,1% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в сентябре 2020 года составила 12,2 млн тонн, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за сентябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 0,5% и составил 17,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 1,1%, до 22 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2020 года, по оперативным данным, составила 106,4 млн тонн (+0,7% к уровню аналогичного периода 2019 года). За девять месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 29,2 млн тонн (-1,8% к январю-сентябрю 2019 года);

· строительных грузов – 18,9 млн тонн (+9,9%);

· черных металлов – 7,1 млн тонн (-9,2%);

· лома черных металлов – 1,7 млн тонн (-5,4%);

· руды железной и марганцевой – 9,4 млн тонн (+3,6 %);

· химических и минеральных удобрений – 12 млн тонн (+5,9%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 7,4 млн тонн (-13,7%);

· цемента –2,2 млн тонн (-11,2%);

· лесных грузов – 1,8 млн тонн (-2,4%);

· руды цветной и серного сырья – 4,7 млн тонн (-0,4%);

· химикатов и соды –2,5 млн тонн (-3,5%);

· кокса – 1,8 млн тонн (+9,2%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 157,1 млрд тарифных тонно-км (+2,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 199,3 млрд тонно-км (+0,7%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в сентябре 2020 года составила 105,2 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за сентябрь 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% и составил 211,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,5% и составил 267,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2020 года, по оперативным данным, составила 922,1 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 1876,6 млрд тарифных тонно-км (-3,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2377,4 млрд тонно-км

(-3,9%).