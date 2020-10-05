Макаровский мост из-за ремонта встал в глухую пробку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продолжаются ремонтные работы на Макаровском мосту, который начали реконструировать еще с 2017 году. Из-за перекрытия одной из полос на мосту образовалась гигантская пробка – на улицах Челюскинцев и Московская, в сторону Железнодорожного вокзала.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки, загруженность на участке оценивается в 7 баллов.
Фото: Яндекс.Пробки
Напомним, Макаровский мост должны реконструировать в два этапа. В рамках первого рабочие убрали половину моста и построили новый, с тремя полосами и линией трамвайных путей. На втором этапе будут построены еще три полосы – сейчас рабочие как раз разбирают старую часть.