В Екатеринбурге проверили соблюдение масочного режима в автобусах

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошли традиционные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверки проходили вместе с сотрудниками ГИБДД и квартальными инспекторами.

- Первая цель профилактических мероприятий – обеспечить максимальную безопасность пассажиров, а также работающих на линии водителей и кондукторов от возможного заражения COVID-19, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Пассажирам, водителям и кондукторам напоминали о том, как важно пользоваться масками и респираторами. Компании-перевозчики, которые допускают присутствие в салонах людей без СИЗов, рискуют приостановить деятельность.