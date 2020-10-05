Сколько платят учителям в Екатеринбурге: отвечают эксперты

Чаще всего работать зовут педагогов гуманитарных наук и дошкольного образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. Специально по такому случаю аналитики Head Hunter решили выяснить, какую среднюю зарплату получают педагоги в Екатеринбурге и, в целом, на Среднем Урале. Оказалось, что самая «дорогая» вакансия – больше 100 тысяч рублей.

За прошедший квартал число вакансий в сфере образования в регионе выросло на 21% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего на работу ждут учителей гуманитарных наук (21%), языков (19%), дошкольного образования (13%), инженерных наук (9%) и математики (8%).

- Около 12% вакансия предполагают дистанционный формат работы, - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HH. – Что интересно, количество предложений для педагогов на «удаленке», по сравнению с прошлым годом, увеличилось в полтора раза.

В среднем, учителям готовы платить 33,7 тысяч рублей – это на две тысячи меньше, чем год назад. Самое «дорогое» предложение на сегодняшний день – это вакансия директора института дополнительного образования. Претенденту на эту должность готовы платить от 100 тысяч.