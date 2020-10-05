В Екатеринбурге почти 18 тысяч: карта заражения COVID-19 на Среднем Урале

Около 80% всех заболевших приходятся на шесть городов области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на сегодняшний день с начала пандемии почти 30 тысяч зараженных коронавирусом. Согласно карте регионального Роспотребнадзора, около 80% всех заболевших приходится на шесть городов: Екатеринбург, Нижний Тагил (1920), Первоуральск (769), Ревда (617), Верхняя Пышма (705) и Березовский (500).

В Екатеринбурге на сегодняшний день почти 18 тысяч случаев – 17 811. За последние сутки в столице Урала вышли 102 заболевших. При этом нетронутыми остались окрестности Табаров.

Фото: региональный Роспотребнадзор

- За последние сутки было проведено 936 исследований, обследовано 909 человек, всего с начала года на новую коронавирусную инфекцию врачами-лаборантами Центра проведено 206 312 исследований, обследовано 185696 человек, - рассказали в Роспотребнадзоре.

К тому же, за все время пандемии уральским медикам удалось полностью вылечить 22 тысячи человек. Сейчас в отделениях лежат чуть больше семи тысяч пациентов.