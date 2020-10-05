С могилы Владислава Крапивина украли его портрет

По словам руководителя отряда «Каравелла» Ларисы Крапивиной, могила писателя стала местом паломничества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошло чуть больше месяца с похорон известного детского писателя Владислава Крапивина. Он умер в ночь на 1 сентября на 82-м году жизни после продолжительной болезни, его отпели в Храме-на-Крови, после чего похоронили на Широкореченском кладбище.

Проститься с Командором в тот день пришли больше ста человек. А накануне, 4 октября, невестка писателя и руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина сообщила, что с его могилы украли его портрет – ей об этом сообщили родственники.

- Поскольку могила, по словам охраны кладбища, практически со дня погребения стала уже местом паломничества сотен людей, то сложно представить, кто из посетителей Широкореченского кладбища или фанатов его творчества мог совершить подобное деяние, - написала Лариса Крапивина на своей странице в Facebook. – Думать, что портрет унесло ветром или он растворился в параллельных пространствах, смешно, потому что размер портрета командора весьма материален и точно был в десять раз больше, чем маленькая открытка.

Невестка писателя попросила воришек «побыстрее вернуть вещь на место, где она и должна быть».