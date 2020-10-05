Дождь с мокрым снегом: погода в Екатеринбурге на начало недели

Синоптики обещают заморозки по ночам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург пришло традиционное для Среднего Урала похолодание. Синоптики Уралигдрометцентра обещают снег и минусовые температуры по ночам. А мы рассказываем, чего ждать в начале недели.

В понедельник, 5 октября, ожидается переменная облачность и без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до +6…+8. Ветер западный с порывами до 13 м/сек.

Во вторник, 6 октября, будет облачно с прояснениями, днем может пройти мокрый снег и дождем. Температура останется на прежнем уровне: +6…+8. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

В среду, 7 октября, ожидается переменная облачность. Ночью и утром – мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит +5…+7. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек.