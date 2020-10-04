В Екатеринбурге в трамвае, столкнувшемся с иномаркой, опрокинулась коляска с 4-месячным малышом

Авария произошла в восьмом часу вечера. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В восьмом часу вечера на улице Викулова произошла авария. Иномарка «Хендэ», попытавшаяся свернуть на перекрестке налево, столкнулась с трамваем №1. Из-за удара и резкой остановки состава коляска, стоявшая на задней площадке трамвая, опрокинулась. В ней спал четырехмесячный мальчик.

- С места происшествия пострадавший был доставлен в детское лечебное учреждение, медиками которого диагностирован ушиб мягких тканей головы, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - После осмотра мальчик отпущен домой под наблюдение родителей.

Иномаркой управляла 40-летняя женщина. Она сказала, что при повороте не посмотрела в зеркало заднего вида, из-за чего и не заметила приближавшийся трамвай.